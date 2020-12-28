Врачи назвали обязательное условие вакцинации пожилых россиян от COVID-19

https://static.news.ru/photo/664b322a-48f8-11eb-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции людям старше 60 лет обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни. Об этом заявили аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

Главное — это не ходить на прививку при обострении любых хронических заболеваний. Дождитесь ремиссии. Нельзя вакцинироваться, если вы заболели чем-то прямо сейчас, например, ОРВИ, — рассказал URA.RU Болибок.

Россияне старше 60 лет должны поставить прививку как можно быстрее, считает вирусолог и инфекционист Николай Малышев. При этом он подчеркнул, что запрещено употреблять алкоголь за три дня до и три дня после прививки. Эксперт добавил, что после вакцинации нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности — носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей.

Врачи уверены, что вакцинация от COVID-19 не несёт каких-то особенных рисков для людей старшего поколения. Эксперты считают, что если человек дожил до 70–80 лет, то это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье.

Ранее стало известно, что с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

С 14 декабря могли привиться только работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники социальных служб и учреждений культуры. С 21 декабря вакцинация открылась для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

Вакцина «Спутник V» российского производства показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность, писал NEWS.ru.