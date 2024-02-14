Врачи назвали неожиданные полезные свойства шаурмы Врач Гандельман: шаурма снижает риск развития рака простаты и инфаркта

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Употребление шаурмы снижает риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета, заявили кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале. Врачи объяснили это тем, что ингредиенты данного блюда обладают множеством полезных свойств.

Гандельман заявил, что томатная паста, которая используется при приготовлении шаурмы, содержит ликопин. Это вещество предупреждает развитие рака простаты. Таким образом, отметил медик, у мужчин, которые употребляют много шаурмы, с высокой вероятностью не встретится данное заболевание.

Специалист также указал, что томатная паста снижает риск инфаркта и инсульта. Лаваш в составе шаурмы содержит марганец, который предупреждает риск развития диабета. При этом, уточнил Продеус, калорийность шаурмы, если туда не добавлять много соуса, составляет всего 170 килокалорий на 100 граммов, что является хорошим показателем для соответствующего типа продукта.

Ранее гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасность для здоровья представляет не только просроченное мясо в составе продукта, но и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.