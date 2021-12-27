Врачи назвали неочевидные признаки сердечного приступа

Врачи назвали неочевидные признаки сердечного приступаБританские медики: боль в груди является не единственным признаком сердечного приступа
Медики Британского кардиологического фонда рассказали, что боли в груди не являются единственным признаком сердечного приступа. Они назвали ряд неочевидных симптомов, на которые нужно обратить внимание, пишет «МедикФорум».
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Одним из таких симптомов является резкая тревожность, когда человек начинает внезапно чувствовать сильное беспокойство. Это может быть проявлением того, что пациент находится в непосредственной близости от инфаркта, поскольку сердцу не хватает кислорода.
Также не следует игнорировать такие признаки, как сбивчивое дыхание, ощущение недомогания, головокружения, сильные проявления слабости организма, затуманенное зрение, покалывание в пальцах и звон в ушах. Кроме того, на сердечный приступ могут указывать кашель без признаков ОРВИ, повышенная потливость, хрипы при дыхании и тошнота. Всё это — повод обратиться за помощью к врачу, особенно если симптомы сохраняются достаточно продолжительное время.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что одной из причин курения у людей является тревожность. Человек прибегает к помощи никотина, чтобы подавить это чувство. Отказавшись же от курения, бывший курильщик может столкнуться с проблемами с давлением и пульсом.