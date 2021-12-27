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Врачи назвали неочевидные признаки сердечного приступа

Британские медики: боль в груди является не единственным признаком сердечного приступа
08:33, 28 декабря 2021
Врачи назвали неочевидные признаки сердечного приступа Фото: pexels.com
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Медики Британского кардиологического фонда рассказали, что боли в груди не являются единственным признаком сердечного приступа. Они назвали ряд неочевидных симптомов, на которые нужно обратить внимание, пишет «МедикФорум».

Специалисты отмечают, что далеко не всегда можно проследить связь между некоторыми признаками проблем с сердцем. Если не обращать на них внимания, это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

Одним из таких симптомов является резкая тревожность, когда человек начинает внезапно чувствовать сильное беспокойство. Это может быть проявлением того, что пациент находится в непосредственной близости от инфаркта, поскольку сердцу не хватает кислорода.

Также не следует игнорировать такие признаки, как сбивчивое дыхание, ощущение недомогания, головокружения, сильные проявления слабости организма, затуманенное зрение, покалывание в пальцах и звон в ушах. Кроме того, на сердечный приступ могут указывать кашель без признаков ОРВИ, повышенная потливость, хрипы при дыхании и тошнота. Всё это — повод обратиться за помощью к врачу, особенно если симптомы сохраняются достаточно продолжительное время.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что одной из причин курения у людей является тревожность. Человек прибегает к помощи никотина, чтобы подавить это чувство. Отказавшись же от курения, бывший курильщик может столкнуться с проблемами с давлением и пульсом.

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