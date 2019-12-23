https://static.news.ru/photo/cc186890-258e-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Global Look Press

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова назвала проблемы, которые могут возникнуть из-за употребления манной крупы. По словам врача, манная каша может привести к рахиту и трудностям с усвоением кальция организмом.

По словам медиков, в продукте отсутствуют полезные для здоровья вещества. А если её приготовить на молоке и добавить сахар, то она станет «настоящей калорийной бомбой».

Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита, — цитируют РИА Новости гастроэнтеролога.

Употребление крупы приводит к проблемам с всасыванием кальция в организм. Из-за этого может развиваться кариес и остеопороз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные составили список самых полезных продуктов для работы сердца. На первом месте оказались цельнозерновые.