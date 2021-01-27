Врачи назвали два «предвестника госпитализации» при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/2c5e56e2-60a3-11eb-8a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики приложения COVID Symptom Study, собирающего информацию о течении коронавируса, назвали два симптома, после которых обычно возникает необходимость в госпитализации.

По словам авторов исследования Клэр Стивс и Тима Спектора, продолжающаяся лихорадка и потеря аппетита — когда человек буквально отказывается от приёма пищи — являются серьёзными предвестниками госпитализации, передаёт Express.

Ранее британские и китайские медики пришли к выводу, что коронавирус в два раза чаще уносит жизни людей с диабетом. Выяснилось, что наиболее тяжело COVID-19 переносят люди с болезнями сердца, диабетом, ожирением, носители второй группы крови. Учёные решили, что кардиологические проблемы повышали вероятность летального исхода более чем в четыре раза, а ожирение и диабет повышали шансы на попадание в реанимацию в три — пять раз.

Во время нового исследования медики из Британии и Китая под руководством профессора Медицинского университета ВВС КНР Лина Тао постарались получить ответ на этот вопрос. Они проанализировали истории болезней трёх тысяч пациентов, лечившихся в одном из госпиталей Ухани. Оказалось, что значимая доля носителей коронавируса — примерно 13,5% — страдала от диабета и повышенного уровня сахара, писал NEWS.ru.

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