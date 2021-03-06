Врачи назвали болезнь, убившую сотни тысяч COVID-больных

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Сотни тысяч смертей от коронавируса по всему миру произошли оттого, что такие пациенты страдали от сильного избыточного веса. Такое мнение озвучили эксперты Всемирной федерации по борьбе с ожирением.

Они провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в тех странах, где порядка половины населения страдали от избыточного веса, смертность от коронавируса была аж в десять раз выше нежели в других государствах. В докладе специалисты также отметили, что 2,2 млн смертей от COVID-19 в мире из 2,5 млн произошла в странах, где живут тучные люди.

Теперь мы знаем, что лишний вес населения — это следующая пандемия, которая ждёт своего часа, — заявил автор доклада, доктор Тим Лобштейн.

К слову, с результатами исследования согласился и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Он заявил, что между ожирением и смертностью от коронавирусной инфекции действительно прослеживается практически прямая связь, передаёт Sky News.

Этот доклад должен послужить сигналом для правительств во всём мире, — сказал глава ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она уточнила, что уменьшение числа новых случаев коронавируса в последний месяц произошло за счёт стран, которые «принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы». В их число входит и Россия.