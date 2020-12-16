Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать

https://static.news.ru/photo/b45f2f3c-4035-11eb-8f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смешивать различные алкогольные напитки при употреблении нежелательно. Однако если приходится это делать, то лучше не сочетать алкоголь на основе зерна и винограда, рекомендуют медики.

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что в игристом вине, кроме этилового спирта, присутствуют спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и вызывает интоксикацию.

По её словам, после игристого вина можно выпить традиционного. Желательно, чтобы переход был от белого вина к красному, от сухого к сладкому, а не наоборот.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ психиатр-нарколог Евгений Брюн порекомендовал выбирать белое сухое вино. При этом он сделал акцент на необходимости регулировать дозу напитка и соблюдать промежутки между употреблением, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сооснователь организации Club Vino, сомелье Марко Кастеланелли назвал алкогольный напиток, вызывающий самое сильное похмелье. Речь идёт об игристом вине, поскольку пузырьки углекислого газа способствуют более быстрому попаданию алкоголя в кровь и ускоряют опьянение. По этой причине и похмелье ощущается тяжело. Оно может наступить, даже если выпить всего один-два бокала игристого вина, а утром чаще всего сопровождается головной болью.