https://static.news.ru/photo/0e087b1e-1cc5-11ea-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Названы 10 доказавших свою эффективность обследований, которые врачи рекомендуют проходить во время общего скрининга на раковые новообразования. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем больше шансов на полное излечение.

Список составили журналисты E1.RU в компании екатеринбургского врача Александра Гальперина.

Самое распространённое онкологическое заболевание у мужчин — рак лёгких. В зоне риска находятся курильщики старше 50 лет. Обнаружить новообразование на ранних стадиях поможет компьютерная томография.

Ещё один коварный вид опухоли — рак кожи. Он идёт на третьем месте по распространённости у российских мужчин (после рака лёгких и рака предстательной железы) и на втором (после рака молочной железы) — у женщин. Этот вид опухоли развивается так же стремительно, как рак лёгких. Главным средством его обнаружения является самоосмотр. Нужно обращать внимание на ранку, которая долго не заживает, увеличивающееся в размерах пятно, родинки, которые изменили форму или цвет. Для окончательного подтверждения природы опухоли используется такой метод, как биопсия.

Чтобы обнаружить рак предстательной железы нужно сдать кровь на общий анализ ПСА (простатический специфический антиген). Опухоль молочной железы выявляется при маммографии (рентгеновское исследование). Это исследование после 40 лет рекомендуют делать регулярно. УЗИ тоже может выявить опухоль, но оно менее эффективно.

Ещё одно часто встречающееся у женщин онкозаболевание — рак шейки матки. В зоне риска — женщины, заражённые вирусом папилломы человека. Самый главный скрининговый тест здесь — Pap-тест. Это исследование соскоба с шейки матки, которое проводится на цитологию (изменённые клетки). Тест довольно простой, не болезненный, делается во время приёма у гинеколога. Проводить его рекомендуют каждые 2–3 года, начиная с 30-летнего возраста.

Опухоль различных отделов толстой и прямой кишки можно выявить с помощью анализа кала на скрытую кровь иммунохимическим методом. Более точный, но и более сложный метод — колоноскопия. Он требует специальной подготовки и высокой квалификации врача.

Обнаружить рак желудка поможет фиброгастроскопия. Процедуру рекомендуют делать однократно в 40 лет, если нет жалоб.

Ранее онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Это чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника, брюссельская капуста. Семена чиа содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты. Эти антиоксиданты входят в состав препаратов для профилактики рака. Кожура красного винограда содержит ресвератол, антоцианы и катехины, помогающие в борьбе со злокачественной опухолью.

Грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке. Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких, писал NEWS.ru.