https://static.news.ru/photo/d34041fa-db39-11e9-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Противоречивая методика по инъекциям в организм пациента бактерий сальмонеллы и листерии дала неожиданный результат. Оказалось, что таким образом можно бороться с опухолями, воздействуя на клетки, которые их разрушают.

Учёные из Объединённых Арабских Эмиратов выяснили, что инъекции бактерий сальмонеллы и листерии могут помочь иммунной системе сражаться с некоторыми разновидностями рака. В ходе экспериментов выяснилось, что уколы помогли уничтожить опухоли онкобольным лабораторным мышам.

Специалисты утверждают, что скапливающиеся в новообразованиях патогены заставляют иммунные клетки стремительно атаковать злокачественные опухоли. При этом целый ряд серьёзных учёных относятся с недоверием к данному исследованию, поясняет Медикфорум .

Как ранее писал News.ru, уход за ногтями может завершиться развитием онкозаболевания. Специалисты утверждают, что лампа с ультрафиолетовым излучением для сушки ногтей может спровоцировать развитие рака кожи.