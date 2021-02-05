Врачи нашли необычный способ реабилитации после коронавируса

https://static.news.ru/photo/6213ba04-6934-11eb-b5bd-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Врачи из Госпиталя ветеранов в Екатеринбурге нашли необычный способ, который поможет реабилитироваться пациентам с перенесённым коронавирусом. Для их лечения медики начали использовать барокамеры.

Специалисты полагают, что за счёт своих свойств, устройство может не только привести лёгкие пациента в порядок, но и насытить кислородом другие ткани организма, что особенно важно после перенесённого коронавируса. Из-за того, что патоген поражает дыхательную систему, у человека начинается гипоксия — кислородное голодание. Такой метод позволяет восстановить оптимальное количество кислорода в крови заболевшего.

Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии, — рассказал врач-физиотерапевт Евгений Дербышев.

Специалист пояснил, что воздух в камеру подаётся под высоким давлением. Таким образом, он попадает в поражённые ткани напрямую, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что снова заразиться коронавирусом можно, если иммунитет после первого раза закончился или при частом контакте с другими больными. Также повторное заражение может грозить тем, у кого иммунитет ослаблен из-за приёма каких-либо сторонних препаратов. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В целом этот тип вирусов вызывает заражение у людей ежегодно, а раз в несколько лет вызванное одним возбудителем заболевание может повторяться. Среди опасностей Тимаков также назвал не до конца сформированный после болезни иммунитет.