Зелёные овощи и другие растения, такие как брокколи, листья салата, укроп, петрушка и капуста, несут огромную пользу для организма человека.
Их овощи можно сравнить с «питательными электростанциями», благодаря высокому содержанию витаминов А, С и К, а также кальция, калия и магния. Такие продукты способствуют хорошему свёртыванию крови, красивой коже и крепкому иммунитету.
За счёт своей питательности они также являются мощными антиоксидантами. Так, листовые овощи богаты бета-каротином, который способен предотвращать повреждения от свободных радикалов и замедлять снижение когнитивных функций.
Клетчатка из таких овощей поддерживает работу кишечника, нормализует его частоту движения и помогает образованию полезных бактерий.
Зелень может решить проблему медленного обмена веществ и помочь организму усваивать все необходимые вещества из пищи.
Согласно данным Национального института рака, зелень и крестоцветные овощи способны бороться с рядом онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы,
Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из университета Ридинга нашли способ приучить детей к употреблению овощей.
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