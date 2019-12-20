https://static.news.ru/photo/ac098058-23f3-11ea-8438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Зелёные овощи и другие растения, такие как брокколи, листья салата, укроп, петрушка и капуста, несут огромную пользу для организма человека.

Их овощи можно сравнить с «питательными электростанциями», благодаря высокому содержанию витаминов А, С и К, а также кальция, калия и магния. Такие продукты способствуют хорошему свёртыванию крови, красивой коже и крепкому иммунитету.

За счёт своей питательности они также являются мощными антиоксидантами. Так, листовые овощи богаты бета-каротином, который способен предотвращать повреждения от свободных радикалов и замедлять снижение когнитивных функций.

Клетчатка из таких овощей поддерживает работу кишечника, нормализует его частоту движения и помогает образованию полезных бактерий.

Зелень может решить проблему медленного обмена веществ и помочь организму усваивать все необходимые вещества из пищи.

Согласно данным Национального института рака, зелень и крестоцветные овощи способны бороться с рядом онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы, передаёт Food.News.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из университета Ридинга нашли способ приучить детей к употреблению овощей.