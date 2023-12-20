Врачи из разных стран предложили новую стратегию управления рисками ХНИЗ

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Президент Российской Федерации поставил цель к 2030 году достичь средней продолжительности жизни граждан в 78 лет, для чего необходимо повысить приверженность населения ЗОЖ. Однако 44% населения России не следуют и даже не собираются следовать правилам здоровой жизни. Чтобы изменить ситуацию, в ходе I Конгресса АМСМР эксперты обсудили возможности внедрения риск-ориентированного подхода в здравоохранении.

Общей для всех стран проблемой, которая уже 30 лет занимает первую позицию в списке факторов риска, является табакокурение. Несмотря на широкое информирование о вредном воздействии курения со стороны врачей и государства люди продолжают курить даже после поставленного онкологического диагноза. По данным ВЦИОМ, в России курит треть взрослого населения, и за последние 5 лет эта доля почти не изменилась; более того, люди постепенно теряют мотивацию бросить эту привычку.

Категорические запреты не работают, когда есть серьезная зависимость. Ограничения лишь фрустрируют людей, а неудачи в попытке что-то изменить лишают их уверенности и заставляют все больше привязываться к вредной привычке, заявил известный французский онколог Давид Хаят. «Чтобы мы добились целей здравоохранения, нужен пациент, который интересуется своим здоровьем, врач, который знает, как модифицировать риски и регулятор, который обеспечит необходимые условия для формирования здорового образа жизни. Научно обоснованное снижение вреда от табакокурения и других факторов риска – тот резерв в здравоохранении, который мы пока задействуем недостаточно. Если это будет выгодно и пациенту, и врачу, и регулятору, – только тогда мы достигнем успеха», считает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.