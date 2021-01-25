Врачи из программы Мясникова назвали неожиданные продукты для ЗОЖ

https://static.news.ru/photo/2e6ea22a-5f68-11eb-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врачи в программе доктора Мясникова перечислили самые неожиданные продукты, которые могут стать стартом для изменения пищевых предпочтений и начала здорового образа жизни. Это сливочное масло, сало, бананы и курага, а также ранний картофель.

Рекомендации в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» дали главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиоревматолог Илья Егоров. Медики говорили о том, какое питание на самом деле является правильным.

Ранний картофель богат витамином С, в нём содержатся необходимые для сердца калий, кремний, витамин В6.

Традиционно в список продуктов для здорового образа жизни входит жирная морская рыба — лосось, тунец, форель, сельдь, палтус. О её пользе речь шла не раз.

Пожалуй, самым неожиданным открытием для телезрителей стали такие полезные для здоровья продукты, как сливочное масло и сало в качестве источников витаминов А, Е, D. При этом важно знать, что настоящее сливочное мало не имеет ярко выраженного запаха сливок.

По словам доктора Ильи Егорова, тот самый витамин D,который на сегодня принято считать источником здоровья, усваивается только с натуральными жирами, агрегатором здесь может служить сало, вред от которого не доказан. Гораздо бесполезнее обезжиренный кефир, рекомендуемый ранее в качестве якобы диетического питания.

Ещё одним полезным продуктом являются бананы, содержащие калий, кремний и натрий, а также курага. Но, предупредил доктор, все вышеперечисленные продукты нужно употреблять в меру и не есть в больших количествах за один присест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева раскритиковала употребление родниковой воды из-за присутствующих там инфекций. По словам медика, в природные водоёмы справляют нужду животные, вода в родниках может стать источником самых опасных заболеваний.