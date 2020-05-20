Врачи и чиновники в Белгородской области поспорили о доплате за COVID-19

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Некоторым москвичам с 15 мая начали приходить на телефон сообщения с предложением пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как проходит исследование, на практике узнали журналисты.

Одно из таких сообщений пришло корреспонденту «Вечерней Москвы». В нём был указан адрес поликлиники, записаться на приём можно было дистанционно, выбрав удобное время на портале mos.ru. Пройти тестирование возможно в...