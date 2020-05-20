Врачи и чиновники в Белгородской области поспорили о доплате за COVID-19

Сотрудники инфекционного отделения Валуйской районной больницы записали видеообращение о невыплате стимулирующих надбавок за работу с заражёнными коронавирусом. В правительстве Белгородской области заявили, что выплаты получили все, «кому они положены».
По словам инфекционистов, они с апреля лечат пациентов с COVID-19, но до сих пор не получили стимулирующие. Якобы в департаменте здравоохранения заявили, что отделение «не вошло в приказ по лечению ковидных больных».
Вполне возможно это. У нас же не все врачи задействованы в работе с коронавирусными больными. <...> Официальная позиция департамента такая: всем, кому положены выплаты в рамках данного законодательства, всем они уже произведены, — заявили изданию «Подъём» в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
Как писал NEWS.ru, 19 мая премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что стимулирующие выплаты должны получиться все медработники, которые при исполнении обязанностей контактировали с заражёнными — вне зависимости от продолжительности контакта.
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