Врачи: дети болеют коронавирусом так же тяжело, как и взрослые

Специалисты частной медицинской группы «Инвитро» рассказали РИА Новости, что дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию «дельта»-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжёлые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете.

Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим «дельта»-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем ещё год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая, — заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Эксперт также отметил, что, к сожалению, таких детей с каждым годом становится всё больше из-за ожирения, нарушения обмена глюкозы и даже сахарного диабета. Именно у таких молодых пациентов регистрируются чаще массивные поражения лёгких, тромбозы и другие тяжёлые симптомы коронавируса.

При этом в «Инвитро» добавили, что для профилактики коронавируса у детей ничего не изменилось, добавилась лишь вакцинация от COVID-19.

Ранее завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов сообщил, что специалисты института готовятся тестировать «кефирную» вакцину от коронавируса на животных. Уникальный эксперимент пройдёт уже в сентябре.