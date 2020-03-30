https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Для того, чтобы сделать медицинскую маску в домашних условиях, лучше всего использовать несколько слоёв марли, ткань при этом должна плотно прилегать к лицу. Такие маски можно стирать с обычным стиральным порошком в кипячёной воде и использовать повторно.

Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоёв — передаёт РИА Новости слова хирурга НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава РФ Натальи Германович.

Также, по мнению завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елены Волчковой, марля хорошо пропускает воздух — такая маска хорошо зарекомендовала себя во времена Великой Отечественной войны.

Кроме того, менять маски необходимо каждые два часа.

Как ранее писал NEWS.ru, новую технологию стерилизации медицинских масок, которая позволяет использовать их до 20 раз, разработала организация Battelle Memorial Institute. Её одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).