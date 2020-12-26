Врачи дали россиянам список необходимых в «новогодней аптечке» лекарств

https://static.news.ru/photo/be86a474-473b-11eb-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подготовка к празднованию Нового года должна включать в себя и поход в аптеку за минимальным набором препаратов, которые могут понадобиться во время празднования.

Под рукой в новогоднюю ночь надо иметь как минимум два средства — аспирин и какой-нибудь сорбент, считает терапевт Людмила Лапа.

Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным, — цитирует врача RT.

Она напомнила также, что не лишним будет следить за разжижением крови, так как она густеет от любого алкоголя и излишков еды.

Чтобы обойтись без лекарств, доктор медицинских наук Николай Косенков рекомендует помнить о своих хронических заболеваниях, выбирая еду и напитки. Например, при панкреатите стоит отказаться от шампанского и не запивать другой алкоголь газировкой.

Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского, — пояснил он.

Избыток мяса в рационе плохо влияет на печень, добавил он, посоветовав ограничиться стограммовой порцией.

Как писал NEWS.ru, эксперты дали советы россиянам, как не переесть за праздничным столом, какие блюда лучше выбрать и что делать, чтобы потом не страдать от пищевых отравлений и лишних «килограммов на боках».