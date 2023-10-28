Врачей в России освободят от лишней работы: уменьшатся ли очереди Глава Минздрава пообещал освободить врачей в России от немедицинских процедур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ ведет серьезную работу для оптимизации труда российских врачей, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. От каких задач намерены освободить медработников, поможет ли это в борьбе с дефицитом кадров в отрасли, уменьшатся ли очереди?

Уменьшатся ли очереди к врачам

Михаил Мурашко рассказал о проекте по увеличению производительности труда врачей в ходе своего визита в Адыгею, где он вместе с главой республики Маратом Кумпиловым осмотрел ход реставрации Майкопского медицинского колледжа и встретился с учащимися.

Кумпилов отметил, что регион проводит комплексную работу для ликвидации дефицита медицинских кадров. Глава Минздрава отметил, что его ведомство со своей стороны также работает над этим, стараясь избавить врачей от лишней работы и дать им сконцентрироваться на приеме пациентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Мурашко

«Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься кол-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, но в том числе [происходит] и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», — объяснил Мурашко.

Кроме того, отметил он, сэкономить время для врачей можно с помощью внедрения информационных систем, правильной организации регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.

Чем вызван дефицит кадров в больницах России

Медицинское сообщество в России уже несколько лет заявляет о риске дефицита врачебных кадров и среднего медперсонала: эта проблема стала особенно актуальна во время пандемии коронавируса, утверждал в ноябре 2021 года сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновал: врачи уходят, по его словам, «не в знак протеста, а просто из-за усталости — эмоциональной и физической».

Год спустя, в ноябре 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на «правительственном часе» в Госдуме реальные показатели дефицита медперсонала в РФ: дефицит врачей на то время составлял около 25-26 тысяч человек, а дефицит среднего медперсонала — около 50 тысяч. Глава Минздрава заявил, что дефицит «не критичный, но важный».

В июне 2023 года стало известно, что количество медицинских вакансий в России выросло на 22%. В связи с этим в Госдуме предложили допустить к врачебной работе студентов ординатуры. Депутат Татьяна Кусайко указала, что это позволило бы сразу закрыть дефицит кадров в 26 тысяч врачей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Степановой, в России нет фактического дефицита врачей: обеспеченность медработниками в РФ на душу населения превосходит такие показатели в странах Запада. Причины нехватки сотрудников в штатных расписаниях медицинских организаций она объяснила дисбалансом распределения по специализациям и регионам, а также оттоком врачей в частные клиники.

«Врачей в стране, то есть людей, которые имеют высшее медицинское образование и практикуют, очень много. А вот где они практикуют и практикуют ли вообще — это другой вопрос», — заявила Семенова в октябре 2023 года.

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