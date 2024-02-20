Врачам указали, на что обращать внимание при лечении пневмонии у детей Роспотребнадзор: пневмонии у детей могут быть вызваны сразу вирусом и бактерией

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При лечении внебольничной пневмонии у детей следует обращать внимание, что воспалительное заболевание может быть вызвано одновременно и вирусной, и бактериальной инфекциями, сообщается в рекомендации Роспотребнадзора на портале непрерывного медобразования Минздрава РФ. Чаще всего заболевания легких наблюдаются именно в детских коллективах.

Утверждены новые методические указания по эпиднадзору за внебольничными пневмониями. Групповые очаги заболевания чаще регистрируются в детских коллективах. При диагностике пневмонии у детей рекомендуется учитывать возможность смешанной бактериально-вирусной инфекции, — напомнили в ведомстве.

Методические рекомендации Роспотребнадзора были утверждены 28 декабря. Согласно этому документу, эпидемиологи должны проводить эпидрасследования в очагах распространения инфекций.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что врачи часто не диагностируют пневмонии, вызванные микоплазменной инфекцией. Часто ее принимают за обычное острое респираторное заболевание. При этом микоплазменная пневмония не представляет серьезной опасности для здоровья детей, однако она может серьезно навредить здоровью пожилых людей старше 60 лет.