Врача из Тобольска оштрафовали за попытку привить школьника с медотводом

Тобольский городской суд признал медработницу Елену Мальцеву виновной в побоях, нанесённых ученику школы № 20, которому она пыталась насильно поставить прививку, несмотря на медотвод, пишет Znak.com. Её оштрафовали на пять тысяч рублей в рамках административного дела.

Инцидент произошёл около полудня 19 октября в тобольской школе № 20. По словам матери школьника, 11 октября её сын принёс документ на медицинское вмешательство в виде прививки «скинтест», и женщина написала отказ из-за медотвода. Когда же проводилась вакцинация, медработник не отреагировала на слова школьника об отказе и начала его преследовать, хватала за руки и запястья и толкала, а потом закрыла в кабинете. После этого два ученика старших классов схватили школьника и потащили его в кабинет медика.

Там мальчик хватался за дверной косяк и звал на помощь взрослых, но ни педагоги, ни охранник на это реагировать не стали. Медработник тем временем начала угрожать школьнику, говоря: «Я тебя сейчас так привью! Ещё и в психушку сдам!» — говорится в сообщении.

В итоге подростку удалось вырваться и убежать домой в одной рубашке. По словам матери, она безуспешно обращалась к руководству школы за помощью, после чего написала заявление в полицию. Извинений от медработницы так и не последовало, а в областной больнице № 3, где числится Мальцева, сообщили, что не могут уволить сотрудницу или перевести её в другое учреждение.

Ранее сообщалось, что с апреля по декабрь нынешнего года число россиян, поддерживающих добровольную вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, выросло с 54% до 56%. В ходе опроса выяснилось, что главными причинами вакцинации стали страх за себя и своих родственников при повторном заболевании и желание скорейшего окончания пандемии. Противники прививок опасаются прежде всего осложнений вакцинации, особенно те, у кого есть противопоказания. Отказываются от вакцинации также имеющие высокий титр антител к вирусу.