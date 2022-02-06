Врач Жемчугов оценил эффективность локдауна в России

Во время всплеска заболеваемости коронавирусом весной 2020 года введение локдауна в России было эффективным, так как ограничения оказались незначительными, считает врач Владислав Жемчугов. По его словам, даже небольшой локдаун в ноябре 2021 года был эффективным, так как значительно снизил показатели по заболеваемости коронавирусом, пишет «Радио 1».

Я вижу это по окружению. Вводить капитальный карантин, как при других инфекциях, нет смысла при не очень значительной опасности вируса. Поэтому ограничения были незначительными. Их вводили для того, чтобы сгладить пик заболевания. Если этого не делать, то будет геометрическая прогрессия. Тогда будет завал всех больниц, и кому-то не хватит мест, как было в самом начале карантина в Италии, Германии и т.д. В самом начале пандемии было некое отражение паники. Даже небольшой карантин в ноябре того года дал пользу, потому что он очень сбил пик заболевания, — пояснил Жемчугов.

Он убеждён, что требование по обязательному использованию перчаток принесло скорее вред, чем пользу: помимо «напряжённости» они вызывали раздражение кожи. Вместе с этим он положительно оценил решение установить в метро стенды с санитайзерами.

Ранее учёные американского Университета Джонса Хопкинса провели исследование, из которого следует, что локдауны, введённые в 2020 году в США и Европе из-за коронавируса, дали минимальный эффект. Проанализировав данные федеральных и местных властей, эксперты пришли к выводу, что смертность от этой меры снизилась всего на 0,2%. При этом она вызвала огромные негативные экономические и социальные последствия.