Врач заявила, что иногда детям нужна «взрослая» реабилитация после COVID

Иногда детям после коронавируса нужна полноценная реабилитация, как у взрослых, сообщила педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова. Сейчас хватает данных о том, что и маленькие пациенты могут болеть тяжело, объяснила она в разговоре с «Радио 1».

Спустя год мы собрали такое количество информации, которое позволяет нам совершенно точно утверждать: дети болеют ковидом не так легко, как предполагалось, и постковидный синдром характерен и для маленьких пациентов в том числе. <...> У кого-то он бьёт по дыхательной системе, у кого-то начинаются частые респираторные инфекции с пролонгацией. Выход из этой ситуации только один: полноценная реабилитация, такая же, как и для взрослых, — сказала Зайниддинова.

Он добавила, что снижают возможность сопротивляться болезни падение уровня железа и витамина D. Тогда первый фактор реабилитации — контроль показателей сыворотки крови. Также важно соблюдать режим дня и добавить в питание омега-3 насыщенные кислоты.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что в ближайшее время в России начнутся испытания поливалентной вакцины от COVID-19. Она разработана на основе нескольких штаммов и должна защищать организм от новых разновидностей инфекции, а также мутаций «омикрона».