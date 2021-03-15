Врач заявила, что дождливая погода помогает коронавирусу распространяться

https://static.news.ru/photo/0189fdc0-85a3-11eb-919a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Лариса Алексеева заявила, что дождливая погода влияет на распространение коронавируса и других респираторных заболеваний.

По словам медика, когда температура воздуха резко поднимается с минусовых отметок до плюсовых, все заболевания активизируются и представляют ещё большую угрозу для людей.

Особенно вирусы агрессивны при высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов с положительной отметкой. Такая среда является благоприятной не только для гриппа, туберкулёза, ангины <...>, но и для новой коронавирусной инфекции, — заметила специалист.

Алексеева заметила, что при высокой влажности частицы вируса могут дольше находиться в атмосфере. Кроме того, они дольше остаются жизнеспособными, когда оседают на различные поверхности.

Очень важно в этот период носить защитные средства не только в местах массового скопления людей <...>, но и на улице, где тоже большая проходимость, — добавила медик.

Он уточнила, что дополнительным фактором распространения коронавируса является ветер. Он способствует тому, что частицы патогена могут преодолевать большое расстояние. Чтобы защититься от заражения, врач советует носить тканевые маски, которые не допустят попадания частиц на слизистые и защитят от многих вирусов, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый подъём заболеваемости коронавирусом в России всё ещё возможен, несмотря на вакцинацию населения.