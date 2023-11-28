Врач заявил о росте числа пациентов с травмами из-за гололеда Врач Терновой: за последние дни значительно выросло число травм из-за гололеда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние дни выросло количество пациентов с травмами, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, это спровоцировали погодные условия и появление гололеда на дорогах.

За последние два дня значительно выросло число травмированных из-за гололеда. К сожалению, еще не все дороги успели обработать и очистить ото льда, — пояснил он.

Врач предупредил, что падения могут вызвать как ушибы, так и переломы. Он посоветовал быть осторожнее на улице и сразу обращаться за медицинской помощью в случае получения травм.

Мощный циклон пришел в Москву со стороны Черного моря и принес с собой не только снегопад, но и сильные морозы. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сравнил холода в столице с январскими и предупредил, что в ближайшее время потепления ждать не стоит.

Утром 28 ноября стало известно, что не менее 25 авиарейсов были задержаны и отменены в московских аэропортах из-за сильного снегопада. Проблемы с вылетами наблюдались в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов было задержано и отменено в Домодедово.

Тяжесть ситуации со снегопадом признал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что коммунальщики работают, несмотря на тяжелые погодные условия. По его словам, к очистке города от снега дополнительно привлечено 12 тысяч сотрудников других служб, в том числе Мосводоканала и Мосгаза.