Врач заявил, что проблемы с кишечником могут привести к болезни Альцгеймера

Кислотность микрофлоры здорового кишечника должна быть не менее 7 Ph, в противном случае клетки мозга начинают испытывать дефицит энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению когнитивных способностей и развитию болезни Альцгеймера, заявил внештатный специалист австрийского центра здоровья Verba Mayr, терапевт Хенниг Сартор. Он уточнил, что состав бактерий в кишечнике связан с заболеваниями многих других органов, пишет «Газета.Ru».

Состав бактерий в кишечнике имеет связь с заболеваниями различных органов: например, нервно-психические заболевания, хронические воспалительные заболевания кишечника, метаболический синдром, такой как ожирение или диабет, заболевания костей и мышц, ревматические заболевания, — перечислил Сартор.

По его словам, если кислотность кишечника составляет менее 7 Ph, это способствует выработке цитотоксичных желчных кислот, которые, в свою очередь, провоцируют появление болезни Альцгеймера. Согласно Сартору, многих проблем со здоровьем можно избежать, если уменьшить выработку токсинов и наладить их «вымывание» из организма путём очистки. Он уточнил. что при соблюдении принципов правильного питания, в кишечнике можно «вырастить» колонию полезных бактерий.

При соблюдении принципов правильного питания и своевременной детоксикации колонии «хороших» бактерий в нашем кишечнике растут, вытесняя патогенную микрофлору. Для этого в рацион стоит добавить квашеные овощи и традиционные азиатские блюда, — посоветовал медик.

Ранее норвежские учёные провели эксперимент, в рамках которого выяснилось, что испытуемые, которые придерживались средиземноморской диеты, потребляли в два — четыре раза больше токсинов, чем те, кто следовал североевропейской диете. Учёные подчеркнули, что выращенные обычным способом фрукты, овощи и цельное зерно являются одними из крупнейших источников токсинов, скопившихся в продуктах из окружающей среды.