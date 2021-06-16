Врач заявил, что принудительная вакцинация не сработает

https://static.news.ru/photo/61776d6e-cea3-11eb-825d-96000091f725_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Кандидат медицинских наук врач-пульмонолог Василий Штабницкий в разговоре с NEWS.ru высказался о введении принудительной вакцинации в Москве и Подмосковье. Специалист заметил, что такой ход будет действенным только за счёт большего количества привитых, однако прямое принуждение к вакцинации в конечном итоге не возымеет успеха.

Вся вакцинация работает, если охват хотя бы процентов 80. Другое дело, что принудительные меры не действенны. Когда к тебе применяются принудительные меры, то появляется возможность как-то модифицировать статистику, чтобы под это указание подстроить свои данные. Моя позиция в том, что вакцинация должна быть даже максимально широко распространена, но не должно быть принудительности, потому что это не работает, а всего лишь создаёт видимость. Такого большого охвата мы не получим, — сказал медик.

Специалист заметил, что вакцинация должна проводиться как можно шире. При идеальном развитии событий охват должен составить 100%, однако принуждение приведёт только к изменению официальной статистики, когда на самом деле вакцину получат куда меньше граждан.

Штабницкий также призвал остановить попытки принудить к вакцинации «ковид-диссидентов». Он уточнил, что зачастую люди радикально настроены не против самого препарата, а против отсутствия достаточного количества информации.

С такими людьми надо, прежде всего, разговаривать, потому что большая часть антипрививочников не вакцинируются не потому что у них есть какая-то итоговая позиция, они просто не определились, и им до конца не разъяснили эффективность и безопасность вакцинации. Это даст гораздо больший результат, если с людьми поговорить, объяснить, привести какие-то доводы. К сожалению, какой-то процент людей останется — нельзя 100% привить, если только речь не идёт о каких-то тоталитарных странах, — уточнил врач.

Эксперт также объяснил один из факторов, которые пугают «ковид-диссидентов». По его словам, несмотря на малый срок апробирования препаратов, они всё равно остаются безопасными и эффективными. В частности, ещё и потому, что проходят строжайшую проверку, в том числе и авторитетными зарубежными регуляторами, перед тем, как их выпустят в массовый оборот.

У нас есть достаточно данных, чтобы вакцину, которая используется во всём мире, признать безопасной. У нас нет такой роскоши, чтобы ждать много лет [для долгосрочного апробирования препарата]. Опять же вспомнить тех людей, которые в начале 2020 года умоляли создать вакцину. <...> Вот вакцина создана, но в результате никто не прививается, — добавил Штабницкий.

Он заметил, что для большинства вакцин сроки апробирования действительно достаточно длительные, вплоть до десятилетий, однако это действенно только тогда, когда ситуация не носит характер пандемии. В этом же случае решать проблему приходится достаточно быстро.

Да, наверное, были какие-то сроки, которые были разработаны для ситуаций непандемического характера. Мы до сих пор разрабатываем вакцины от ВИЧ-инфекции, гепатита С, усиленную вакцину от пневмококка. Да, мы это делаем неспеша, спокойно, вдумчиво, но в ситуации эпидемической катастрофы у нас просто нет возможности ждать эти годы, и мы, наверное, должны эти правила немного уменьшить, — дополнил врач.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.