Врач заявил, что при лёгкой форме COVID-19 можно стать лежачим больным

https://static.news.ru/photo/2e16c420-4b21-11eb-86b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Коити Хирахата из Hirahata clinic в Токио создаёт базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. По его словам, побочные явления после перенесённой инфекции порой намного страшнее самого заболевания.

Так, более трети пациентов токийской клиники, включая детей, после коронавируса стали лежачими больными, сообщает РИА Новости.

У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности — это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжёлые последствия наблюдаются у молодых людей. <...> Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее лёгким, даёт более тяжёлые последствия, — заявил Хирахата.

Врач отметил, что у каждого пациента наблюдается сразу несколько симптомов, наиболее распространенным из которых является слабость. От неё страдают 97,1% заражённых. Это состояние может продлиться всю жизнь или несколько лет. В любом случае оно не исчезнет бесследно, считает Хирахата.

Он пояснил, что важным симптомом после коронавируса считается хроническая усталость или миалгический энцефаломиелит. Главное — когда она проявляется.

Если это происходит не сразу после движения, то чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. <...> Из 378 человек из базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек, — подчеркнул специалист.

Хирахата добавил, что в ситуации, когда усталость приходит сразу после движения, состояние пациентов, как правило, сильно не ухудшается. По мнению врача, таким пациентам во время движения следует принимать аминокислоты BCAA. Они помогут вернуться к работе, хотя полного выздоровления не наступит.

Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжёлыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось, — указал врач.

Когда человек, заражается коронавирусом, ему следует как можно меньше двигаться. Такой же позиции необходимо придерживаться и в течение двух месяцев после выздоровления. Также надо максимально сократить нагрузки, чтобы не оказаться прикованным к постели, подчеркнул Хирахата.

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