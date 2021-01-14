Врач заявил, что переболевшие COVID-19 пациенты подвержены опасной болезни

https://static.news.ru/photo/b8304202-5743-11eb-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Переболевшие COVID-19 пациенты подвержены другим респираторным заболеваниям. Особую опасность представляет пневмония, считают российские учёные и врачи.

Эти вещи типичны для вирусных инфекций. Они возможны. Пневмококки и стрептококки сопровождают нас всегда, — отметил доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.

Аналогичного мнения придерживается бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. По его словам, после COVID-19 у пациентов долгое время сохраняется ослабленный иммунитет. В связи с этим необходимо продолжать носить медицинские маски и придерживаться социальной дистанции.

Жертвами коронавируса в России за минувшие сутки стали 555 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысячи человек. За 24 часа зафиксировано 24,7 тысячи новых случаев заражения. Всего за время пандемии в России заболели более 3,5 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов. Общее количество вылечившихся в настоящее время превышает 2,9 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные смогли идентифицировать и доработать новые фрагменты антител к SARS-CoV-2.