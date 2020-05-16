Врач заявил, что пациентам с тяжёлой формой COVID-19 нужна реабилитация

https://static.news.ru/photo/1b65b5d6-9751-11ea-b719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Пациентам, которое переболели коронавирусом в тяжёлой форме, после выздоровления будет необходима реабилитация, сообщил главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.

Доктор отметил, что реабилитация нужна будет людям с пониженной лёгочной функцией, то есть тем, кто перенёс тяжёлые формы пневмонии. По словам Авдеева, на больных нужно будет потратить определённое время, чтобы работа их лёгких восстановилась.

Как отметил пульмонолог, реабилитация также нужна пациентам, которые долго находились в стационаре, и тем, кто лежал в реанимации, подключённым к аппарату ИВЛ. Дело в том, что они имеют риск значительной потери мышечной массы.

Пациентам, в сущности, нужен отдых. Сегодня сложно планировать отдых на морском побережье или в горах, соответственно, нужно предусмотреть отдых недалеко от мегаполиса. Возможно, сюда же можно включить определённые режимы, связанные с приёмом витаминов. Важен витамин D, — цитирует Авдеева РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, подсчёт жертв коронавирусной инфекции нового типа ведётся на основании свидетельств о смерти, предоставляемых судмедэкспертами и патологоанатомами, сообщил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения России Георгий Франк.