Врач заявил, что «омикрон» сохраняется в организме неделю после заражения

Коронавирусная инфекция живёт в организме человека всего 5-7 дней, оставшееся время пациенты страдают в основном от сопутствующей симптоматики, заявил врач Владимир Зайцев. Он добавил, что после исчезновения вируса в организме остаётся воспаление, например на носоглотке, пишет «Слово и Дело».

Время жизни коронавирусной инфекции в организме человека, в частности «омикрона», ограничено, и уже через 5–7 дней коронавирус исчезнет. Тем не менее, есть остаточные явления в виде сопутствующей симптоматики: «омикрон», бушуя на просторах слизистой глотки, носоглотки, околоносовых пазух, гортаноглотки погибает, но воспаление остаётся. Из-за этого человек не понимает, в какой момент времени у него этой инфекции уже нет, потому что может продолжать испытывать дискомфорт, боли, давление, отёки, — пояснил Зайцев.

Эксперт подчеркнул, что пациент с коронавирусом может чувствовать себя больным ещё некоторое время после того, как инфекция выветрилась из организма. Зайцев объяснил, что если спустя неделю ПЦР-тест всё ещё показывает положительный результат, значит пациент болеет не «омикроном», а другими штаммами COVID.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала, что пандемия коронавирусной инфекции далека до своего завершения в мире. Она считает, что вариант «омикрон» не последний и человечество столкнётся с новыми штаммами вследствие мутации коронавируса.