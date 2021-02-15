Врач: запах изо рта может быть симптомом коронавируса

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что запах изо рта может являться одним из симптомов коронавирусной инфекции. По его словам, неприятное амбре чаще является следствием болезней бронхолёгочной системы, нежели гигиенической проблемой.

Неприятный запах изо рта может быть следствием проблем из трахеобронхиального дерева. Если у человека есть трахеит, бронхит, <...>, значит, есть повышенное количество микрофлоры лёгочной, превышающей норму. Именно её разложение провоцирует неприятный запах, — сказал медик.

Зайцев пояснил, что если при выдохе ощущается неприятный запах, то он может указывать на заражение коронавирусом. Особенно ярким симптомом запах становится, если есть другие признаки заражения — кашель, одышка и другие.

Специалист подчеркнул, что помимо гриппозного состояния — вялости, слабости, измождённости и тяжести в голове — неприятный запах изо рта может действительно являться серьёзным симптомом. Как правило, у заразившихся также отмечался этот признак заболевания. Тем не менее не стоит забывать, что запах может указывать и на другие заболевания, передаёт «Ридус».

Если же у человека проявляются какие-либо отклонения состояния от нормы, то следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Только грамотный специалист сможет подобрать оптимальную медикаментозную схему, которая позволит быстрее выздороветь.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные высказались о вероятности заражения коронавирусом от домашних животных. По их словам, на текущий день не существует достаточной доказательно базы, чтобы подтвердить такую возможность.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого установили, что передача вируса от кошки к человеку крайне мала, хотя и не равняется нулю. Заражение животного патогеном возможно, однако для этого оно должно быть постоянно в тесном контакте с инфицированным человеком, а вирусный титр должен достигнуть экспериментальных значений.