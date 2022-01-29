Врач Зайцев: насморк при «омикроне» опасен для головного мозга

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал об опасности насморка при заражении штаммом коронавируса «омикрон». В этом состоянии нарушается процесс насыщения мозга кислородом, отметил кандидат медицинских наук в беседе с радио Sputnik.

Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород, — указал специалист.

Он добавил, что к неприятным последствиям способен привести длительный насморк.

Это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли, — уточнил Зайцев.

Он считает, что в ситуации, когда восстановить полноценное дыхание через нос не удаётся в течение семи дней, лучше всего обратиться к врачу. Если же насморк осложняется ещё и другими симптомами, врача лучше вызвать на дом.

Ранее стало известно, что головная боль и астения являются двумя наиболее частными симптомами заражения «омикроном», заявила терапевт Марина Астафьева. Эти неприятные симптомы могут сохраняться даже после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время, чтобы «прийти в себя».