Врач высказалась о смертельной опасности антител к коронавирусу

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Известный новосибирский врач Наталья Толоконская высказалась о смертельной опасности антител к коронавирусу. По словам медика, который нередко публикует весьма спорные утверждения, она поддерживает такую точку зрения.

В своём микроблоге женщина прокомментировала заявление биолога Михаила Супотницкого. Тот утверждал, что антитела к коронавирусу могут не только не защитить организм, но и нанести ему серьёзный ущерб вплоть до летального исхода. Кроме того, специалист уверен, что антитела только усугубят течение болезни.

Я рада, что голос науки, наконец, прорывается через стену невежества и непонимания, — сообщила Толоконская.

Она также посоветовала жителям Новосибирска озаботиться своим здоровьем и призвала их жить, как и прежде. Слова медика приводит «МК-Новосибирск».

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим в России может длиться, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он добавил, что только 10–20% антител эффективно противостоят вирусу. Сама иммунная система «не знает», какое из антител поможет, поэтому вырабатывает их большое количество, а «лишние» из них порой могут даже мешать, не пуская к вирусу нейтрализующие его антитела.