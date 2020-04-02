Врач: в РФ необходимо провести тестирование на коронавирус по модели ВИЧ

https://static.news.ru/photo/0108db9c-759a-11ea-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России необходимо провести массовое тестирование на наличие в организме коронавируса по модели ВИЧ-инфекции для того, чтобы бессимптомно переболевшие могли выйти на работу. Такое мнение выразил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

Есть инструмент ПЦР — исследование, которое мы делаем. И есть проблема, что мировая система диагностики таким методом не нацелена на массовость, — передаёт его слова РИА Новости .

Он отметил, что в Москве ежегодно проводится более пяти миллионов тестов на ВИЧ, а в России в целом — более 33 миллионов.

Как ранее писал NEWS.ru, российская компания «ДНК-Технология» зарегистрировала новую тест-систему по диагностике коронавируса. Сообщается, что система отвечает стандартам ВОЗ и Министерства здравоохранения России.