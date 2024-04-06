Врач указала на правду и ложь в мифах о пользе лука и свеклы Врач Жоголева: лук и свекла могут укрепить иммунитет и имеют противопоказания

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Народный способ лечения горла и суставов керосином не выдерживает критики, но лук и свекла, а также алоэ и каланхоэ, могут быть полезны при ОРВИ и для укрепления иммунитета, заявила кандидат медицинских наук главный врач медицинского центра Ольга Жоголева на форуме «Ученые против мифов», передает корреспондент NEWS.ru. Важно понимать, предупреждает она, что в отдельных случаях их использование может привести к негативным последствиям. По ее словам, пока преждевременно рекомендовать лекарства на основе этих растений, несмотря на имеющиеся плюсы.

По словам специалиста, керосин обладает раздражающими повреждающим эффектом для кожи и слизистых, способен провоцировать бронхоспазм, имеет канцерогенный эффект и токсичен для печени. Регулярный контакт с керосином поражает печень вплоть до гепатита.

Если же говорить о пользе лука, свеклы, алоэ и каланхоэ, то здесь важно понимать: в составе всех этих растений есть компоненты, обладающие потенциальным противовоспалительным и даже противовирусным и противобактериальным действием. Но для достижения положительного эффекта без негативных последствий нужна точная концентрация этих веществ. Кроме того, в ряде случаев растения способны вызвать раздражение, контактный дерматит, аллергические реакции.

Эксперт отметила, что экстракт алоэ продемонстрировал противовирусный эффект против вируса гриппа и содержит обладающие противовоспалительным потенциалом вещества. Но нужно больше данных, чтобы создавать препарата на его основе.

Лук содержит множество биологически активных веществ, потенциально обладающих противовирусным и противобактериальным, противовоспалительным действием и даже, возможно, противоаллергическим и противоопухолевым. При этом он способен вызывать раздражение кожи и слизистых и аллергические реакции.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что морковь поможет сохранить зрение, улучшить иммунитет и защитить от рака. По ее словам, в продукте содержится каротин, который необходим для выработки витамина А.