Врач указал на признаки бессимптомного протекания коронавируса

Внезапное развитие постковидного конъюнктивита может говорить о том, что пациент бессимптомно перенёс COVID, считает врач Виктор Лунев. По его словам, это проявляется в виде жжения, покраснения и повышенной слезоточивости глаз, пишет «Москва 24».

Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога, — порекомендовал Лунев.

Также он посоветовал россиянам обратить внимание, если у них внезапно пропал вкус или обоняние. Лунев уточнил, что даже после бессимптомного протекания коронавируса у пациентов может пропасть способность различать вкус еды.

Эта хроническая усталость, как правило, не связанная с повышенными физическими нагрузками и сохраняющаяся даже после хорошего качественного отдыха, — резюмировал Лунев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России замечен стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Во многом этому способствует тот факт, что некоторые люди даже не знают, что заражены. По её словам, около 17–20% россиян переносят заболевание бессимптомно.