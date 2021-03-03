Врач указал на превышение уровня соли в рационе россиян

https://static.news.ru/photo/df91f672-9274-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

К проблемам со здоровьем у россиян приводит превышение потребления ежедневной нормы соли. Об этом заявил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

В интервью радио Sputnik Бобровский отметил , что эту норму россияне нарушают даже чаще, чем по калориям.

Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идёт по соли. Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли, — рассказал он.

ВОЗ рекомендует употреблять в сутки не более 5 граммов соли для взрослого человека. При этом медики сообщают, что в Европе и США на одного человека в среднем приходится 10 граммов соли в день, в России этот показатель доходит до 12 граммов.

По словам Бобровского, больше всего соли в организм человек попадает из полуфабрикатов, где её содержание невозможно контролировать. При этом регулярное превышение норм потребления соли увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, а также других заболеваний. В этой связи диетолог рекомендует сокращать потребление соли, и лучше это делать заранее, пока проблем со здоровьем ещё нет.

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