Врач: у переболевших коронавирусом может возникнуть воспалительный синдром

https://static.news.ru/photo/2d6dd9e2-939c-11ea-84c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, возможен риск возникновения воспалительного синдрома. Об этом заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Иммунная система выдает гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых и происходят осложнения, — заявил Тимаков в интервью «Аргументам и Фактам».

Симптомами воспалительной реакции может стать повышение температуры, появление сыпи на коже, появление микротромбов, воспаление сосудов, сильная отёчность и повышение уровня лейкоцитов.

Тимаков подчеркнул, что организм может прореагировать на любую тяжело протекающую инфекцию системным воспалительным ответом.

NEWS.ru писал, что Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко. По его словам, прирост числа заболевших за последнее время связан с количеством тестируемых. Это подтверждается тем, что количество госпитализированных не растёт, отметил Безносенко.

В настоящий момент в России зарегистрировано 221 344 заболевших, 11 656 за последние сутки. 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве коронавирус диагностирован у 115 909 человек, 6169 выявлено за последние сутки, более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.