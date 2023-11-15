Ученый связал недомогания при магнитных бурях с чтением новостей Профессор Власов назвал недомогания при магнитных бурях психологическим явлением

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Плохое самочувствие во время магнитных бурь является психологическим феноменом, заявил NEWS.ru член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. По его словам, убедительных доказательств реального влияния геомагнитных возмущений на человека нет.

Люди часто ссылаются на то, что [во время магнитных бурь] они чувствуют изменения давления, что на них влияет погода. Но сплошь и рядом этому находится такое объяснение, как чтение новостей. Это психологическое явление, — объяснил Власов.

Ученый отметил, что есть статистические данные которые указывают на некую корреляцию между состоянием магнитосферы Земли и самочувствием людей, однако реальных доказательств этой связи ученые не нашли. Это может быть связано с отсутствием нужных измерительных приборов, предположил Власов.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнил влияние магнитных бурь на человека с воздействием магнита на электрический провод. Процессы в мозге связаны с электрическими импульсами, поэтому при сильном геомагнитном возмущении человек может испытывать усталость и сонливость, объяснил специалист.