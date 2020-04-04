Здоровье

Врач Мясников спрогнозировал несколько волн коронавируса в ближайшие годы

17:06, 04 апреля 2020 439
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущий и врач Александр Мясников признал ошибку в оценке степени опасности коронавируса. В начале февраля он говорил, что эпидемия закончится через несколько недель. Теперь он считает, что следует ждать несколько затухающих волн COVID-19 в ближайшие годы.

К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Теперь надо ждать, когда у нас разовьётся коллективный иммунитет в результате перенесённой инфекции и/или вакцинации, — пишет Мясников в соцсетях.

По его оценке, эпидемия так или иначе скоро пойдёт на спад, но коронавирус не исчезнет окончательно, перейдя в ранг очередного возбудителя ОРЗ.

Мы, наверное, переживём ещё несколько затухающих волн повышенной заболеваемости, перед тем как перестанем замечать его вовсе. Всё это займёт 2-3 года, — заключил Мясников.

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За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, директор научного центра «Вектор» сообщил о старте двух испытаний вакцины от коронавируса. Эксперименты проводят на приматах. Они завершатся к концу апреля. На людях вакцину начнут тестировать к июню.

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