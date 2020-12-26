Врач сообщила о полезных блюдах для новогоднего стола

https://static.news.ru/photo/33207b1c-4817-11eb-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Традиционная кухня на зимние праздники — это овощные салаты и птица (или мясо) целиком. Стол, конечно, должен быть праздничным, однако существуют нюансы. Например, пятикилограммовой индейке лучше предпочесть маленькую утку с яблоками, которую при запекании лучше обкладывать фруктами, а не картошкой. Об этом в разговоре с журналистами сообщила врач-диетолог, заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова.

По её словам, вместо мяса в качестве основного блюда на столе может появиться рыба — запечённая в фольге, заливная или фаршированная.

Кроме того, неотъемлемой частью традиционного праздника является салат оливье. При его приготовлении лучше обойтись без майонеза. Оливье стоит заправлять йогуртом или соком грейпфрута. Селёдку под шубой Дядикова посоветовала заправлять самодельным соусом из растительного масла, лимона, пряностей и яичного желтка. А картофель в рецепте следует заменить на яблоки.

Также нельзя есть много мандаринов за раз, так как их сок достаточного агрессивен. Стоит также избегать солений и маринадов — в них содержится много уксуса и соли, поэтому на новогодний стол лучше поставить свежие овощи, — цитирует диетолога «Российская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, существует диета, которая может помочь человеку похудеть перед Новым годом. О ней на своём YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков.

По словам врача, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность. Маленькое количество жиров, отметил доктор, не делает блюдо или ингредиент полезным. Ковальков подчеркнул, что люди, которые обычно едят обезжиренные продукты, на праздники могут начать поглощать жирную пищу. В итоге это может привести к госпитализации с панкреатитом и камнями в желчном пузыре.