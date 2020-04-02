Врач сообщил, в каких случаях надо дезинфицировать одежду от коронавируса

https://static.news.ru/photo/25d194e6-74e6-11ea-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дезинфицировать одежду от коронавируса человек должен в том случае, если во время нахождения на улице к нему подходили кашляющие или чихающие люди. Также аналогичные меры нужно принимать после прикосновения к перилам или стенам лифта.

Об этом во время прямого эфира с певицей Светланой Лободой в социальной сети рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Если человек не находился в контакте с людьми, у которых заметны признаки болезни, и не трогал возможно заражённые поверхности, дезинфицировать одежду необязательно, подчеркнул эксперт.

Комаровский сказал, что лучше всего иметь несколько комплектов одежды, и призвал «не нагнетать». По словам врача, элементы гардероба после прогулки по улице стоит повесить на балконе, ведь «солнце всё хорошо убивает».

Даже если человек принёс вирус домой на перчатках и ботинках, то заражение произойдёт только при попадании на слизистую, поэтому важно не тереть глаза и нос немытыми руками. Перед входом в дом лучше иметь дезинфицирующие коврики, а для уборки подойдёт отбеливатель с хлором, — рассказал доктор.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Национального института здравоохранения в США провели исследование и выяснили, что коронавирус на некоторых поверхностях живёт дольше, чем на других.

Согласно результатам исследования, в воздухе вирус живёт не менее трёх часов, однако на предметах он может сохраняться до трёх дней.