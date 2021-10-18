Врач предсказал смерть пяти миллионов непривитых от ковида россиян

Пять миллионов россиян могут стать жертвами пандемии, если властям не удастся нарастить темпы вакцинации. Достижение же естественного иммунитета характерно скорее для слаборазвитых стран. Об этом URA.RU заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог-аллерголог Павел Волчков.

По словам Волчкова, пандемия не закончится до тех пор, пока 70% населения не переболеет коронавирусом или не пройдёт вакцинацию. В России это около 100 млн человек, смертность при этом составит примерно 5 млн.

Естественным образом приобретать 70-процентный популяционный иммунитет я всем нам не советую. Это путь плохо организованных африканских стран. Что нужно? Нужна массовая тотальная вакцинация, которая до сих пор не состоялась, — подчеркнул он.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса групп риска. Он отметил, что «время уговоров закончилось» и необходимо принудительно вакцинировать пожилых и хронически больных людей.

При этом в ходе опроса выяснилось, что за обязательную вакцинацию от коронавируса работников всех профессий выступают около четверти россиян. Против обязательной прививки для кого бы то ни было высказалась треть граждан. По мнению россиян, обязательная вакцинация необходима в первую очередь медикам, представителям сферы услуг и педагогам.