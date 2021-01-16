Врач рассказал об использовании масок при крещенских купаниях

https://static.news.ru/photo/3d59ebc0-5953-11eb-bd52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время крещенских купаний использовать маски в качестве средства индивидуальной защиты необходимо в очереди на улице, когда собравшиеся стоят близко друг к другу, и в помещениях для обогрева. Об этом в разговоре с журналистами рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Он отметил, что во время купания маску можно не надевать. Дело в том, что в процессе окунания в прорубь едва ди можно заразиться коронавирусом. Зато риск заболеть присутствует при нахождении в палатках для обогрева. Малышев также напомнил, что в очередях люди стоят плотно друг к другу. Поэтому маска в указанных условиях должна быть надета. На выходе из помещении и во время купания её можно снять.

Пришёл, быстро окунулся, ещё раз и ещё раз, перекрестился, поднялся и пошёл. Вошёл в помещение — там надо надеть маску. А после помещения стоит обработать руки антисептиком, — цитирует доктора РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, на морозе вирусы передаются реже. Кроме того, попасть в организм им не даёт выброс адреналина, который происходит при погружении в ледяную воду. Поэтому риск заразиться коронавирусной инфекцией нового типа во время крещенских купаний минимален. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.