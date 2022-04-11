Врач сообщил о бесполезности попыток получить коллаген из кремов

Получить коллаген для омоложения кожи из кремов и других косметических средств невозможно, сообщил врач-пульмонолог Олег Абакумов, передаёт издание «Вести Подмосковья». Организм не усваивает его снаружи и может лишь производить свой, и в этом можно ему помочь, объяснил специалист.

Основной миф, которым нас кормит реклама, гласит, что коллаген в составе магических продуктов, наносящихся на кожу, помогает разглаживанию морщин. <...> При наружном применении «внешний» коллаген будет воспринят кожей как «чужеродный белок», — сказал Абакумов

Он добавил, что выработка этого вещества с возрастом ухудшается, но организму можно помочь. Для этого следует употреблять витамин С и желатин, второй содержится во фруктовых желе, киселях и холодце.

Также выработке коллагена мешают курение, неблагоприятная окружающая среда, прямые солнечные лучи, излишнее употребление рафинированного сахара и жареного. Поэтому, считает Абакумов, для здоровой кожи нужно также следить за образом жизни.

Ранее о бесполезности коллагена в кремах и биологически активных добавок рассказывал врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, химическое соединение востребовано в косметической и фармацевтической отрасли, но морщины он не разгладит — ни при нанесении на кожу, ни при употреблении его внутрь.