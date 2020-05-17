Врач сообщил, кто в первую очередь будет привит от коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать в России от коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог пояснил, что прежде всего будут привиты те, кто находится в группе риска, кто может часто контактировать с заражёнными.

Это врачи, которые работают с инфицированными. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей. Кассиры, например, билетёры. Волонтёры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости, — объяснил Виктор Зуев в интервью НСН.

Специалист предположил, что в дальнейшем к коронавирусу будут относиться как к гриппу. Он будет проявлять активность два раза в год в сезоны, когда иммунитет ослаблен.

Как писал NEWS.ru ранее, академик РАН Сергей Колесников сообщил, что в России могут начать выборочную вакцинацию от коронавируса, по военному типу. Он пояснил, что будут вакцинировать тех, кто работает «в очагах коронавирусной инфекции» и кто находится в группе риска. Учёный отметил, что принудительной вакцинации не будет.