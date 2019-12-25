https://static.news.ru/photo/23cf39da-2763-11ea-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал, как не сбить режим в новогодние праздники.

По его словам, после длинной новогодней ночи лучше не отсыпаться, чтобы в первый вечер нового года получилось заснуть в нормальное время. Если это тяжело, лучше ограничиться 40–45 минутами отдыха. Вполне вероятно, что немногим это удастся, так что постараться вернуться в обычный распорядок дня нужно хотя бы 2 января, передаёт НСН.

Во второй день года бодрствовать до вечера, чтобы не допустить смещения режима, помогут кофе, чай и какао в разумных количествах. Об оптимальном количестве напитков покрепче в праздники рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он рекомендует обойтись за праздничным столом двумя бокалами сухого белого вина — это самый здоровый вариант употребления спиртного в праздник.

Как писал NEWS.ru ранее, юрист и блогер Сергей Ланг рассказал, как можно добиться удаления фотографии после новогоднего корпоратива из Интернета.