https://static.news.ru/photo/2a54f756-61cc-11ea-ada4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский нейрохирург Аюми Окумура из клиники памяти «Окумура» заявил о том, что чрезмерное использование смартфонов и компьютеров могут привести к переутомлению мозга, ухудшению памяти, депрессии и даже деменции у людей от 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач объяснил это тем, что мозг переутомляется и перегружается излишним количеством информации.

Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку, — пояснил нейрохирург.

Специалисты рекомендуют делать перерывы во время работы с электронными гаджетами и давать отдых мозгу. Врачи отмечают, что не лишним будет короткий, 15-минутный дневной сон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные нашли способ сохранения когнитивных способностей человека до глубокой старости. Исследования показали, что улучшить работу мозга может диета, которая предполагает уменьшение потребления углеводов и увеличение количества рыбных и мясных продуктов.