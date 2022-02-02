Врач скорой помощи предложил мальчику с переломом бедра допрыгать до машины

Школьнику Саше из Иркутска с серьёзным переломом бедра фельдшер скорой помощи предложил допрыгать до автомобиля на одной ноге, рассказала мать пострадавшего Вера Толстнева. По словам женщины, пациента удалось транспортировать в больницу при помощи спортивных матов из школы, пишет «КП-Иркутск».

Она рассказала, что выбраться из школы Саше помогли сильные старшеклассники, которые на мате донесли его до автомобиля. В машине скорой помощи, продолжила Толстнева, оказалась сидячая каталка, однако до больницы мальчику вновь предложили добраться самостоятельно, прыгая на одной ноге.

Когда оказались у дверей больницы, фельдшер вновь предложил сыну самому выбраться из автомобиля и пройти самостоятельно в здание. Ну, Саша сам и допрыгал! Когда врачи Ивано-Матренинской детской больницы увидели сына, выслушали жалобы, сразу возмутились и сказали: «А кто вас вообще сидя вез? Нога в ужасном состоянии. При таких травмах нужно транспортировать только лежа», — рассказала мать мальчика.

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