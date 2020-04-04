Врач Сеченовского университета назвал бессмысленным ношение маски на улице

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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев объяснил, почему ходить в маске по улице бессмысленно.

На улице носить маску не имеет смысла. В неё забьётся пыль, а вирусы «не летают в воздухе», — приводит мнение врача еженедельник «Аргументы и факты».

Надевать маску прежде всего стоит при посещении магазинов, медицинских учреждений, а также транспорта. Яковлев добавил, что маска рассчитана на использование в течение 2-3 часов, после чего её следует положить в пакет и выбросить.

Не носить маски бездумно призывают и в Великобритании. Так, заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там заявил, что сейчас нет доказательств того, что маски, которыми пытаются защитить себя от коронавируса здоровые люди, помогают замедлить его распространение. Подтвердить или опровергнуть это призвана группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая занялась изучением вопроса.

По словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются чиханье, кашель и заражённые поверхности. Самым действенным способом обезопасить себя и других является только самоизоляция, писал NEWS.ru.